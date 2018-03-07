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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

- 19 Mayıs Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Adanaspor AŞ karşılaşması dolayısıyla yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak

07 Mart 2018 Çarşamba 18:03
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
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ANKARA (AA) - Başkentte, 19 Mayıs Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Adanaspor AŞ karşılaşması dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00'da, 19 Mayıs Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Adanaspor AŞ Spor Toto 1. Lig futbol maçı yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Müsabakada alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, saat 16.00'dan müsabaka sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile tren garı kavşağı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

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19 Mayıs StadyumuAnkara ValiliğiYollar Trafiğe Kapatılacak
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