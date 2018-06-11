Başkentte bayram trafiği düzenlemesi

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için trafikte bazı düzenlemeler yapıldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 13-18 Haziran 2018 tarihlerinde, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verileceği ve yol yapım çalışmaları devam eden çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Ramazan Bayramı tatili süresince Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu TŞOF kavşağının beton bariyerlerle kapatılarak yolun bu noktalarda transit olarak verileceği belirtilen açıklamada, yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihler arasında Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara – Gölbaşı – Bala – Kaman – Kırşehir – Kayseri güzergahlarını kullanmaları gerektiği bildirildi.