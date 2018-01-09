Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başkentte asayiş uygulaması

- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince altı ilçede, 14 Aralık-28 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 111 bin 126 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 556 kişi yakalandı - Denetimler kapsamında 32 bin 108 araç kontrol edildi, 103 çalıntı araç bulundu

09 Ocak 2018 Salı 11:13
Başkentte asayiş uygulaması
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince altı ilçede, 14 Aralık-28 Aralık 2017'de yapılan denetimlerde, 111 bin 126 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 556 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Aralık-28 Aralık'ta Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 111 bin 126 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 32 bin 108 araç incelendi. Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 556 kişi yakalandı. Bu kişilerden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlara karıştıkları belirlenen 279'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Ayrıca denetimlerde bin 486 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 103 çalıntı araç bulunurken, 18 motosiklet ve 155 modifiyeli araca da işlem uygulandı.

Şüpheli kişilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 91 ruhsatsız tabanca, 46 belgesiz tüfek, 49 kurusıkı silah, 30 kesici ve delici alet, bin 729 değişik çapta fişek, 12 kilo 568 gram uyuşturucu madde, bin 929 uyuşturucu hap, 13 bin 361 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet MüdürlüğüAnkara ValiliğiAsayiş Şube MüdürlüğüBaşkentte Asayiş UygulamasıPolis Denetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim