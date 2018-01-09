Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince altı ilçede, 14 Aralık-28 Aralık 2017'de yapılan denetimlerde, 111 bin 126 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 556 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Aralık-28 Aralık'ta Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 111 bin 126 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 32 bin 108 araç incelendi. Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 556 kişi yakalandı. Bu kişilerden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlara karıştıkları belirlenen 279'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Ayrıca denetimlerde bin 486 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 103 çalıntı araç bulunurken, 18 motosiklet ve 155 modifiyeli araca da işlem uygulandı.

Şüpheli kişilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 91 ruhsatsız tabanca, 46 belgesiz tüfek, 49 kurusıkı silah, 30 kesici ve delici alet, bin 729 değişik çapta fişek, 12 kilo 568 gram uyuşturucu madde, bin 929 uyuşturucu hap, 13 bin 361 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.