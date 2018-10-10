Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, altı ilçede yapılan denetimlerde, 241 bin 503 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-28 Eylül'de, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.



Uygulamalarda, 241 bin 503 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 45 bin 104 araç incelendi. Kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582 kişi yakalandı. Bu kişilerden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlara karıştıkları belirlenen 273'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Ayrıca denetimlerde bin 482 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 25 çalıntı araç bulunurken, 99 motosiklete ve 340 modifiyeli araca da işlem uygulandı.

Şüpheli kişilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 69 tabanca, 85 tüfek, 76 kuru sıkı silah, 32 kesici ve delici alet, 993 değişik çapta fişek, 129 gram uyuşturucu madde, bin 714 uyuşturucu hap, 5 bin 9 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.