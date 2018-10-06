Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA (AA) - Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarında uygulama yapan polis, iş yerlerini denetledi ve bin 350 kişinin kimlik bilgisini sorguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla dün gece, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Kavaklıdere semtinde, girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ekipler, bin 350 kişinin de kimlik bilgisini sorgulama işlemi gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, 30 iş yerini denetleyen ekipler, 6 iş yeri ile 3 şahsa, sigara yasağına uymaması ve çeşitli eksiklikler nedeniyle toplam 70 bin lira para cezası uyguladı.