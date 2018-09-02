Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA (AA) - Çankaya'daki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulamasında 20 iş yerini denetleyen polis, 2 bin 100 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerden ekiplerinin katılımıyla, dün gece Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Kavaklıdere semtinde girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ekipler, 2 bin 100 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.



Uygulama kapsamında 20 iş yeri denetlenerek 9 iş yerine sigara yasağına uymaması ve çeşitli eksiklikleri nedeniyle, 8 iş yerine ise sigortasız çalıştırdığı için idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı.