Başkentte asayiş

ANKARA (AA) - Başkentte cep telefonu gasbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin parklarda bazı...