Başkentte araç kundaklama iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ovacık mahallesi 605. Sokak'ta park halinde bulunan 06 HMK 64 plakalı otomobilin sahibi Hasan Uyanık, sahurunu yaptıktan sonra evinin balkonuna çıktığında aracının yandığını gördü.

Uyanık ve ailesi ellerinde su bidonlarıyla dışarı çıkıp yangına müdahalede bulundu. Durumu farkeden mahalle sakinleri de dışarıya çıkıp yangının söndürülmesine yardımcı olmaya çalıştı ve otomobildeki yangın söndürüldü.

Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürülen araçta soğutma çalışması yaptı.

Çevredeki bazı vatandaşlar da 3 kişinin ellerinde benzin bidonuyla farklı yerlere kaçtığını gördüklerini iddia etti.

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, ön tarafında hasar oluşan otomobilde detaylı inceleme yaptı.

Ekipler, aracı kundakladığı ileri sürülen üç şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.