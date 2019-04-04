Başkentte alacak verecek kavgası: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte yaşanan alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı. İddiaya göre Keçiören ilçesi Etlik Bağkur Sitesi'nin bahçesinde, İ.B. ile M.E. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın...