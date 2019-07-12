ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, cuma ve cumartesi akşamları Türk filmi gösteriminin yapılacağı açık hava sineması projesini hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından açık hava sineması projesi başlatılacak.

Ankaralılar, cuma ve cumartesi akşamları, her hafta farklı ilçelerde kurulacak tırlarda yer alan dev ekranda gösterilecek Türk filmlerini izleyecek.

Açık havada gerçekleştirilecek film gösterimleri için Büyükşehir tırı Ankara’nın 16 ilçesine gidecek. Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kazan, Çubuk, Kalecik, Akyurt, Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı, Elmadağ ve Pursaklar’da kurulacak mobil tırda film gösterimleri saat 20.30'da başlayacak.