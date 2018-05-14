Başkentte 9 ayrı noktada iftar çadırı kurulacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 9 ayrı noktada günlük 12 bin kişiye iftar verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşandığı ramazan ayı boyunca, başkentin 9 ayrı noktasında iftar çadırları kurulacak. Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarında da vatandaşlara her gün iftar saatinde ikramda bulunacak.

Başkentin 9 ayrı bölgesine iftar çadırı kurularak, her gün ortalama 12 bin kişi ağırlanacak. Siteler, Beşevler Metro İstasyonu çıkışı, Sincan, Mamak, Pursaklar, Polatlı, Yenimahalle, Mamak ve Altındağ'da kurulacak çadırlarda ay boyunca 360 bin kişinin aynı sofrada iftar açması hedefleniyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek olması ihtimali nedeniyle çadırlara klima ile iftar programlarının izlenebilmesi için LCD ekran televizyonlar da yerleştirilecek.

Vatandaşlara her gün EGO yemekhanesinde hazırlanan ve en az 4 çeşit yemekten oluşan menü ikram edilecek. Hijyenin ön planda tutulduğu iftar çadırlarında, yemeklerin yanında hurma ve su ikramı da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, metro ve Ankaray İstasyonlarında ise iftar saatinde vatandaşlara ikramlarda bulunacak. Ramazan ayında belediye ekipleri mahallelerde belirlenen noktalarda ise kişi başı günlük ekmek dağıtımına devam edecek.