Başkentte, 60 bin fuhuş kartviziti ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte, fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı belirlenen şüphelileri takibe alan polis ekipleri, üç ayrı eve düzenledikleri operasyonda 60 bin fuhuş kartviziti ele geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da kamuya açık alanlara sıklıkla bırakılan ve vatandaşların tepkilerine neden olan fuhuş kartvizitlerinin basılması ve dağıtımıyla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Kızılay bölgesinde söz konusu kartvizitleri dağıtan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Kartvizitleri dağıttıkları belirlenen şüphelileri takibe alan polis ekipleri, Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi Sağlık -2 sokaktaki bir eve operasyon düzenledi. Fuhuş amaçlı kullanıldığı belirlenen adreste yapılan aramada, koliler içerisinde 60 bin fuhuş kartviziti buldu.

Olayla ilgili üçü kadın, beş şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kartvizitler ise üzerindeki telefon numaraları tespit edildikten sonra imha edildi.