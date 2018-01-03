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Başkentte 45 suç kaydı bulunan çocuğa gözaltı

- Ankara'da polis tarafından bir daireden hırsızlık yaparken gözaltına alınan iki çocuktan birinin 45 suçtan kaydı olduğu belirlendi

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:38
Başkentte 45 suç kaydı bulunan çocuğa gözaltı
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir daireden hırsızlık yaparken yakalanan 17 ve 18 yaşlarındaki iki çocuktan birinin 45 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde devriye görevini yürüten asayiş ekipleri, yolda kendilerini durduran vatandaşın ihbarı üzerine iki şüphelinin bir binaya girdiğini tespit etti.

Bina çevresinde araştırma yapan ekipler giriş katındaki dairenin demir parmaklıklarının kırıldığını ve içeride şüpheli iki kişinin bulunduğunu gördü. Bunun üzerine daireye giren ekipler kar maskeli iki kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Polisin yaptığı incelemede, gözaltına alınan E.R'nin (18) çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık ile gasp, mala zarar verme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan 45 kaydının bulunduğu, S.O'nun (17) ise işlediği bir suçtan arandığı ve 3 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Altındağ Merkez Polis Karakolunda ifadeleri alınan E.R. ve S.O, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraHIRSIZLIK
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