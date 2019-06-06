Başkentte 30 ton atık temizlendi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince Çankaya Şirindere Vadisi'nde yapılan denetimlerde tespit edilen 30 ton atık temizlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun kararı ve Çevre Kanunu uyarınca şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden tamamen temizlendi. Bölgeden Büyükşehire ait 4 iş makinesi ve 10 kamyon yardımıyla 30 ton atık toplandı.
Ankara'nın her köşesinde denetimlerin devam edeceğini belirten zabıta yetkilileri, Başkentlilerden insan ve çevre sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na ya da "ALO 153 Mavi Masa"ya bildirmeleri çağrısı yaptı.