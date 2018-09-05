Başkentte 3 yankesici yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte 3 yankesici tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir bahaneyle yanlarında yürüdükleri vatandaşlardan, yere daha önce yerleştirdikleri para görünümündeki kağıtları kontrol etmek amacıyla para isteyen ve bunu sahtesiyle değiştirerek yankesicilik yapan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler Orhan Y. ile Derya G. gözaltına alındı.

Ayrıca Ulus'ta bulunan hal yakınlarında alışveriş yapan bir vatandaşın cebinden 2 bin 200 lira çalan yankesici Mehmet K. polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.