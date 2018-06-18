Başkentte 3 kişi silahla yaralandı

ANKARA (AA) - Altındağ ilçesinde üç kişi silahla yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Levent A'ya, içerisinde Sami E, Fırat G. ve Sami K'nin bulunduğu belirtilen...