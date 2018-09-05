Başkentliler Maraş dondurmasıyla serinledi

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü Maraş dondurmasının tanıtımı amacıyla düzenlenen "2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında Ankaralılara dondurma ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen festival kapsamında daha önce birçok kenti ziyaret eden dondurma tırının 35'inci durağı Ankara'nın Kızılay Meydanı oldu.

Meşhur dondurmayı tatmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Maraşlı dondurma ustalarının yaptığı şovlarla da keyifli anlar yaşadı.

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, geçen yıl ilki yapılan festivalde 15 ile gittiklerini, bu yıl hedeflerinin bu sayıyı 50'ye çıkarmak olduğunu söyledi.

Amaçlarının Kahramanmaraş'a özgü dondurmayı tanıtarak vatandaşların yerli ürün tüketmesini teşvik etmek olduğunu ifade eden Yumruk, "Önümüzdeki yıl Avrupa'ya bu markayı, bu lezzeti taşımak istiyoruz ve çalışmalara şimdiden başladık. Gittiğimiz her ilde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gittiğimiz her ilde yaklaşık 1 ton dondurma ikram ediyoruz. Vatandaşların yoğunluğuna göre 1,5-2 tona çıkıyor.'' diye konuştu.

İkram edilen dondurmayı tatma fırsatı bulan Yasin Keleş de "Kahramanmaraş'ta daha önce bulunmuş ve dondurmasını da yemiştim. Çok güzel bir organizasyon ve gerçekten doğal bir gıda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.























