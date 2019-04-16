Başkentli hayvanseverlerden eylem

ANKARA (AA) - Başkentte hayvanseverler, zehirlenerek öldürülen 16 köpek için eylem yaptı.

Ellerinde "Adalet burada öldü" yazılı pankartlar taşıyan yaklaşık 100 hayvansever, Batıkent'te 16 köpeğin zehirlendiği parkta buluştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, hayvanları zehirleyenlerin tutuklanmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu köpekleri zehirleyen insanlar para cezası ile cezalandırıldı. Biz bu insanların tekrar yargılanıp hapse atılmasını istiyoruz. Burada ölen canların devlet tarafından korunması gerekiyordu. Buradaki eksikliğin yeni yasa tasarısıyla düzeleceğini ümit ediyoruz. 28 Nisan da düzenleyeceğimiz büyük buluşmaya herkesi davet ediyoruz."

Umutlu Patiler Derneği Başkanı Gülden Yüce de hayvan hakları konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını, olayın faillerinin tutuklanmasını istediklerini dile getirdi.

Köpeklerin öldüğü yere karanfil bırakan grup üyeleri, fidan dikti.







