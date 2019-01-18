Başkentli gençlere 'çat kapı' doğum günü sürprizi

ANKARA (AA) - SÜLEYMAN TUNÇ - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Başkentin farklı semtlerinde yaşayan 18-20 yaş aralığındaki vatandaşlara, doğum günlerinde evlerinde sürpriz ziyaretler yaparak çeşitli hediyeler veriyor.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günlerinde gençlerin yanlarında olmak istediklerini ve buna yönelik bir ziyaret organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, "Biz insanların gülümsemesine vesile olmayı yol haritamız olarak belirledik. Etkinliğimizin vurgusu, Ankara'da yaşayan bütün gençlerin kardeş olduğu gerçeğidir. Bu vesileyle muhabbet bağımızı güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları ziyaretlerde gençlerle sohbet etme imkanı bulduklarını söyleyen Özdemir, gençleri AK Parti İl Başkanlığına davet ederek çalışmalarına destek vermelerini istediklerini söyledi.

- "Bütün gençlerin kapısını çalıyoruz"

Özdemir, ilçe teşkilatlarının çalışmasıyla seçmen listelerinden yaş bilgilerine ulaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"18-20 yaş aralığındaki gençlere gidiyoruz. AK Parti'ye üye olan ya da olmayan bütün gençlerin kapısını çalıyoruz. Bunun yanında, AK Parti'ye üye olan gençlerin de adresleri var. Bizim teşkilatımızda bulunan gençlerin yüzünde de tebessüm olsun istiyoruz."

Doğum günü faaliyetinin hazırladıkları 12 başlıktan biri olduğunun altını çizen Özdemir, sürpriz ziyaretlerin teşkilat mensuplarınca en sevilen etkinlik olduğunu belirtti.

- "Güzel tepkiler alıyoruz"

Özdemir, ziyaret ettikleri evlerde aldıkları tepkilere de değinerek, "Bizim siyasi görüşümüzü paylaşmayan kişiler de bize kapılarını açıyor. Bazıları çocuğunun doğum gününü unutuyor. Arkadaşımızın doğum günü olduğunu hatırlatınca ailelerin yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor." şeklinde konuştu.

24 Haziran genel seçimlerinden önce de doğum günü etkinliği yaptıklarını belirten Özdemir, aynı etkinliğin Türkiye genelindeki AK Parti teşkilatlarınca uygulanacağını kaydetti.

- 40 bin kişiye doğum günü sürprizi

Özdemir, Ankara genelinde 90 bin üyeye sahip olduklarını ve 3 bin gencin aktif olarak görev aldığını söyleyerek, "Hedefimiz, 40 bin arkadaşımızın doğum gününü kutlamak ve onlara nice güzel seneler dilemek." dedi.

Ankaralı gençlerin Türkiye'nin umudu olduğuna vurgu yapan Özdemir, doğum günlerini kutlamak için gittikleri evlerde muhabbet bağlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim siyasi görüşümüzden olsun ya da olmasın, birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü Ankara'nın ve Türkiye'nin geleceği olan gençler biziz. Birbirimize ön yargısız bakarsak ve bir arada çalışırsak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara götüreceğimize inanıyorum."

AK Partili gençlerin evine gelerek doğum gününü kutladığı Mustafa Yıldız, partilileri kapıda gördüğünde duygulandığını söyledi.

Yıldız, "Doğum günümü ablam bile henüz kutlamadı. Bu özel gün onların aklına gelmiş, çok teşekkür ediyorum. Onları evimde ağırladığım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.