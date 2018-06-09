Başkentin su hattı değiştiriliyor

ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, insan sağlığı için tehlike oluşturan 173 kilometre uzunluğundaki asbestli çimento borularının tamamını bu yıl içinde duktil ve polietilen borularla değiştireceklerini bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin değişik noktalarında içme suyu taşınan çimento boruların değiştirilmesi için düğmeye basıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ASKİ Genel Müdürü Kınacı, şehrin özellikle çevre ilçe ve mahallelerinde halen 50-60 yıl önce döşenen çimento boruların kullanıldığına işaret ederek, "Ankara sınırları içinde kırılgan olduğu için su kaçağı çok fazla olan ve toz halinde önemli sağlık problemlerine yol açan içme suyu borularının tamamını 2018 yılı içinde değiştiriyoruz." bilgisini verdi.

Altyapıyı insan sağlığına zarar vermeyen sağlıklı ve ekonomik ömrü uzun borularla döşeyeceklerini belirten Kınacı, 2014 mart ayında yapılan düzenlemeyle belediyenin görev alanının il sınırlarını kapsadığını, böylece ASKİ'nin görev alanının da genişlediğini hatırlattı.

Kınacı, göreve geldikleri günden itibaren ilin su ile ilgili envanterini çıkarmaya başladıklarını belirterek, "Çevre ilçelerde 173 kilometre uzunluğundaki asbestli çimento borularının tamamını değiştiriyoruz. Bunun dışında yeni yerleşim yerleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni içme suyu hatları döşeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- 100 yıllık ömrü olan boru döşenecek

Mevcut boruların en ufak bir sarsıntıda çok ciddi su kayıplarına neden olduğunu, bu kaybın küçük yerleşim yerlerinde yüzde 80'leri aştığını tespit ettiklerini kaydeden Kınacı, çimento boruların yerine iki farklı özelliğe sahip, uzun yıllar kullanılabilen ve insan sağlığına zarar vermeyen boruları kullanacaklarını belirtti.

Kınacı, suyun debisinin düşük olduğu yerlerde polietilen, yüksek olduğu yerlerde ise duktil borular kullanacaklarını vurgulayarak duktil boruların ömrünün 100 yıl olduğunu, bu sayede su kayıplarının önüne geçeceklerini bildirdi.