ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında YEKAD Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan "Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları" programı düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, burada yaptığı konuşmada, kadına her zaman hak ettiği değeri veren bir milletin evlatları olduğumuzu belirtti.

Başkan, "Günümüzde de iş dünyasından, siyasete ve ekonomiye kadar hayatın her alanında başarılı çalışmalara imza atan kadınlar, ülkemize umut ve güven vermektedir. İnşallah kadınlarımız YEKAD gibi değerli STK’ların katkısı ile sosyal ve siyasal hayata daha etkin olacaktır." diye konuştu.

Bu yıl içerisinde hizmete açacakları Mevlana Spor Merkezi’ni sadece kadınlara tahsis edeceklerini bildiren Duruay, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde de hanımlar lokali yaptıklarını aktardı.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen program, YEKAD Genel Başkanı Nazan Aytop'un Duruay’a plaket vermesi ile sona erdi.

Toplantıya, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Hayrunnisa Işık Aydoğan, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda bayan katıldı.