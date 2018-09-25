Başkentin en yaşlı ve en genç itfaiyecileri

ANKARA (AA) - MUHAMMED TORUNTAY - Ankara itfaiyesinin en yaşlı çalışanı Nevzat Özdemir, 35 yıllık meslek hayatındaki tecrübelerini teşkilatın genç üyelerine aktarıyor.

Ankara itfaiyesinin en yaşlı çalışanlarından Nevzat Özdemir (60), 1984'te severek başladığı meslek hayatında 35 yılının geçtiğini ve tecrübelerini mesleğe yeni başlayan gençlerle paylaştığını söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten Özdemir, "Biz itfaiyeciler, arama ve kurtarma ekibi de olduğumuz için arkadaşlarımız diğer illerde olan depremlere gittiler. Oradaki can kayıpları ve kurtarma olaylarına müdahale ettiler. Bir çukura düşmüş kedi ve köpek gibi hayvanları severek, isteyerek, kurtarıyoruz." dedi.

Özdemir, yangına müdahale sırasında kendilerine geç kaldıkları yönünde tepki gösterilmesine ilişkin, şunları belirtti:

"İtfaiye geç kalmaz, geç bırakılır. Çünkü bu konuda maalesef vatandaşlarımız herkes değil de bazen duyarsız oluyor. Trafik olsun, bazen dar sokaklara park edilen araçlar olsun... Yoksa itfaiye hayatta geç kalmaz. Ben yıllarca itfaiye komuta merkezinde görev yaptım. Bu konuyu iyi bilen kişilerden birisiyim."

İtfaiyeci olmak isteyen gençlere tavsiyede bulunan Özdemir, "Gençlere tavsiyem, kutsal bir görev, can ve mal güvenliği açısından can kurtarıyorsun ve yangınları söndürüyorsun genç arkadaşlarıma kutsal bir görev olduğunu tavsiye ederim." diye konuştu.

Özdemir, komuta merkezinde yıllarca görev yaptığını ve asılsız birçok ihbarın geldiğini eskiye nazaran bunların azaldığını, ancak bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

- En genç itfaiyeci

Ankara itfaiyesinin en genç itfaiye eri Musa Bayın (23), lise öğrenimini itfaiye üzerine tamamlayıp daha sonra yüksekokulu bitirdikten sonra 4 yıl önce mesleğe başladığını, lise hayatından bu yana itfaiyecilik ile ilgilendiğini ve çekirdekten yetiştiğini belirtti.

İtfaiyeciliğin temelinin tecrübe olduğunu belirten Bayın, şöyle dedi:

"Tecrübeleriniz kadar varsınızdır, hiçbir olay diğer olayın aynısı değildir. 'Ben çözdüm artık, bu iş tamam bende.' dediğiniz gün asla olmayacak bu mesleği yaptığınız sürece. Gün geçtikçe tecrübeleriniz yenilenir, tecrübeleriniz arttıkça itfaiyeciliğiniz gelişir, itfaiyeciliğiniz arttıkça daha çok yardım edebilirsiniz. İnsanlara yardım ettikçe o sevinç ve huzur sizin gönlünüzde kat kat artacaktır. Daha gurur duyuyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz."

Bayın, liselerde itfaiyecilik bölümlerinin yer aldığını ve teşkilata katılmadan önce gençler için bu bölümlerin büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Tecrübe edindikçe daha iyi itfaiyeci olunduğunu aktaran Bayın, yaşça büyük olan meslektaşlarının tecrübeleri ve yönlendirmelerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Bayın, mesai saatleri içerisinde her an yangın ihbarı gelecekmiş gibi hareket ettiklerini ve müdahale için hazır durumda beklediklerini söyledi.

- 24 saat hazır bekliyorlar

İtfaiye erleri, istasyonda görev yaptıkları sırada boş zamanlarında spor yaparak, "Nomeks" adı verilen yangın elbisesiyle zinde kalmaya çalışıyorlar. İtfaiye erlerine takım liderleri tarafından belirli periyotlarla yangın sırasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı eğitimler veriliyor ve bazı eğitimler tekrardan gözden geçiriliyor.

Boş kalan zamanlarında ise itfaiye erleri kütüphanede kitap okuyarak zaman geçiriyor. Yangınlara müdahale sırasında takım ruhunu sağlamak ve birbirlerine destek olmak için kendi aralarında sürekli toplantılar yapıyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışan Ankara itfaiyesi bünyesinde toplam 44 istasyonla birlikte 850 personel ve 160 söndürme ve kurtarma aracı bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşların can ve malları ile hayvanların hayatlarını kurtarmak için çalışan itfaiye erleri, yangına kısa sürede müdahalede bulunuyor.

İtfaiye ekipleri, insanların yanı sıra zor durumda olan kedi, kuş, köpek ve canlı hayvanın da imdadına koşuyor. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, insan kurtarma, intihara teşebbüs, asansörde mahsur kalma, bir yerde kilitli kalma ve parmakta yüzük sıkışması gibi olaylara da müdahale ediyor.

İtfaiye erleri, özellikle trafik kazalarında araçta sıkışanları bulundukları yerlerden çıkararak, hastaneye kısa sürede sevk edilmelerine de büyük katkı sağlıyor.



Sağanak yağış ve su patlamalarının neden olduğu su baskınlarına ilişkin çalışmalarda da yer alan itfaiye erleri, her canlı için kendi hayatlarını hiçe sayarak zor durumdan kurtarmaya çalışıyor.