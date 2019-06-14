Başkentin camileri yaz Kur'an kurslarına hazır

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Ankara'daki 3 bin 118 cami, bin 500 Kur'an kursu ve bazı okullar, eğitim görecek öğrenciler için hazır hale getirildi.

Ankara İl Müftülüğünce "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısıyla 17 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kurslarına davet edilen gençler ve çocuklar, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlaka dair konularının yanı sıra elifba cüzü ve Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenecek.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kursları için bu yıl kentteki cami, Kur'an kursu ve bazı okullarda 10 bin civarında öğreticinin görev alacağını bildirdi.

Bu kapsamda hedefi her zaman yüksek tutarak bütün gençlere ve çocuklara ulaşmaya çalışacaklarını vurgulayan Sönmezoğlu, "TÜİK'in raporuna göre kentte yaz Kur'an kurslarına katılabilecek 7-17 yaşlarında yaklaşık 850 bin gencin bulunduğu tespit edildi. Kurslarda geçen yıl 160 bin öğrenciye eğitim verilirken bu yılki hedefimizi 250 bin olarak belirledik." diye konuştu.

Bu araştırmayı mahalle bazında da yapmayı planladıklarını, din görevlisinin kendi bulunduğu bölgede ne kadar gencin olduğunu önceden bilmesi durumunda daha iyi bir çalışma yapabileceğini anlatan Sönmezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK'ten istatistiki bilgilerimizi aldık, ilçelerimizle paylaştık. Bu açıdan özellikle kırsal alandaki ilçelerimizde Şereflikoçhisar, Polatlı, Ayaş, Nallıhan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerimizde yaz Kur'an kurslarındaki başarımızı yüzde 90'lara kadar çıkarma başarısını gösterdik."

- "Merkezi ilçelerde aynı başarıya henüz ulaşamadık"

Bu ilçelerde çocuklara ulaşmanın daha kolay olduğunu ancak merkezi ilçelerde apartman hayatı ve cami sayısının az olması nedeniyle aynı başarıya henüz ulaşamadıklarını kaydeden Sönmezoğlu, vatandaşların çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermesi çağrısında bulundu.

Sönmezoğlu, bu kapsamda belediyelerle iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek, belediyelerin özellikle 09.00-12.00 saatlerinde öğrencilerin yaz Kur'an kurslarına gelmesini sağlamak amacıyla yardımcı olmalarını istediğini söyledi.

Müftülük tarafından belediyelerin çocuk ve gençlere yönelik merkezlerinde yaz kursları açılabileceğini aktaran Sönmezoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir sözleşme imzalandı. İhtiyacımız olduğu yerlerde okullardan da istifade etme imkanımız olacak. Gerekirse biz belediyeye ait yerlerde de bu desteği vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik konuları yer alacak

Yaz Kur'an kurslarının temel dini bilgilerin öğrenilmesi açısından önemine değinen Sönmezoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaz kurslarında öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinliklerde vatan sevgisi, birlik ve beraberlik gibi konuların yer alacağını kaydetti.

Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz Kur'an kursları faaliyetinin "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla yapılacağını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz öyle arzu ediyoruz ki yaz kurslarımıza gelen çocuklarımıza dini eğitimlerini verelim, namaz kılmalarını, kıldırmalarını da öğretelim. Artık kendinden emin, güvenilir bir insan olsun ki birilerinin kulaktan dolma bilgilerle ona enjekte etmek isteyeceği bilgilere ihtiyacı olmasın. 'Yok, hayır, bu doğru değil. Ben bunu öğrenmiştim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz kurslarına katılmıştım. Kur'an'ı, namaz surelerini, dini bilgileri de öğrendim. Bu bilgi, bendeki bilgi doğrudur.' diye bir kanaat sahibi olacak ve istediği yere rahatlıkla gidebilecek. Ondan sonra hangi okula giderse gitsin, hangi mesleği seçerse seçsin, ibadeti ile hayatını, davranış ve ahlaki ilkeleri bilsin istiyoruz."

Bu yıl yaz kurslarında görev alacak öğreticilere mektup gönderdiğini bildiren Sönmezoğlu, bu mektupta din görevlilerinin öğrencilere yönelik sorumluluklarını hatırlatarak gece gündüz demeden çocukların din eğitimi hususunda her türlü fedakarlığı göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.