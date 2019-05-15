Başkentin barajlarında doluluk oranı rekor seviyede

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'ya içme suyu temin edilen barajlardaki su rezervinin memnuniyet verici düzeylere geldiğini belirtti.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su miktarının bugün itibarıyla 604 milyon 291 bin metreküp olduğunu ifade eden Kınacı, barajlardaki toplam su rezervinin yüzde 38,14 oranına ulaştığını kaydetti.

Ocak, şubat, mart ve nisan ayları dahil olmak üzere 15 Mayıs tarihine kadar baraj havzalarına gelen su miktarının, geçen yılın tamamındaki su miktarından daha fazla olduğunu vurgulayan Kınacı, çevrede biriken karın erimesi ve ilkbahar yağmurlarının etkisiyle barajlara su akışının daha yoğun olduğunu söyledi.

Kınacı, barajlara 2018 yılının tamamında 384 milyon 897 bin metreküp su geldiğini, bu yılın sadece ilk 4,5 ayında bu rakamın 402 milyon 230 bin 372 metreküp seviyelerine çıktığını ifade etti.

Ankara'nın içme ve kullanma su ihtiyacının sağlandığı barajların dolu olması halinde toplam su kapasitesinin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu vurgulayan Kınacı, kentin günlük ortalama 1 milyon 300 bin metreküp içme ve kullanma su ihtiyacı bulunduğunu da aktardı.



