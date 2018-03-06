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Başkente yeni buz pateni pisti

Çankaya Belediyesi tarafından Oran'da yaptırılacak pistin temeli törenle atıldı

06 Mart 2018 Salı 15:24
Başkente yeni buz pateni pisti
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ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi Oran semtinde "Buz Devri" isimli buz pateni pisti yaptıracak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tesisin temel atma törendeki konuşmasına, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarılar, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileyerek başladı.

Çankaya'da havaların ısınması ile birlikte projelerine hız vereceklerini belirten Taşdelen, buz pateni pistinin Ankara'da bir ihtiyaç olduğunu vatandaşlardan da bu yönde talepler aldıklarını söyledi.

Taşdelen, tesiste pistin yanı sıra sosyal donatı alanları da bulunacağını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de dün vefat eden CHP PM üyesi Yavuz Karan'a Allah'tan rahmet diledi.

Bingöl, Çankaya Belediyesine yaptığı bu hizmetten dolayı da teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından tesisin temeline ilk harç atıldı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlarla çok sayıda vatandaş katıldı.




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"Buz Devri"Buz PateniÇankaya BelediyesiTemel Atma Töreni
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