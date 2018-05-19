Başkente 3 milyon ton asfalt dökülecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla asfalt çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir ekiplerince çevre ilçeler de dahil başkent yollarına, bu yıl 3 milyon ton asfalt serimi yapılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın özellikle dış ilçeler için verdiği, "Asfaltsız köy kalmayacak" talimatı doğrultusunda, hava sıcaklıklarının da artmasıyla asfalt serim çalışmaları hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bu yıl, merkez ile 25 ilçede cadde ve bulvarlardan köy yollarına kadar 3 milyon ton asfalt seriminin yapılması planlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi, 16 asfalt serim, 16 sathi kaplama ile 27 asfalt bakım ve onarım ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan eskiyen ve yıpranmış asfaltların yenilenmesi, bakım, yama ve onarımı ile yeni köprülü kavşak ve yol genişletme çalışmaları, okulların kapanmasıyla artarak devam edecek.

- Asfalt çalışması yapılan yerler

Bu yılın ocak ayından mayıs ayına kadar Çankaya'dan Bala'ya, Çamlıdere'den Polatlı'ya kadar bazı noktalarda asfalt çalışmaları sürdürülürken, bazı noktalarda ise tamamladı.



Büyükşehir Belediyesinin, yıl sonuna kadar asfalt serimi yapmayı planladığı cadde ve bulvarlardan bir kısmı şöyle:

"Çankaya ilçesi Lizbon Caddesi, Türkocağı Caddesi, Gençlik Caddesi, Bangabandhu Şeyh Mucriburrahman Caddesi, Konrad Adenauer Caddesi, Altındağ ilçesi Celal Esat Arseven Caddesi, Doğu Caddesi, Hacı Bayram Veli Caddesi, Taşdelen Caddesi, Etimesgut ilçesi Şehit Celal İşen Caddesi, Akıncı Caddesi, Şapka Devrimi Caddesi, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi, Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi, Keçiören ilçesi Seval, Balkan, Bindallı, Elvanter, Gülbaba ile General Tevfik Sağlam Caddeleri, Mamak ilçesi Gazneli Mahmut, Galip Hasan Kuşçuoğlu, Karapürçek Çatak, Gevaş, Neşet Ertaş Caddeleri, Sincan ilçesi Fırat, Recep Tayyip Erdoğan, İnönü ve Vural Baylan Caddeleri, Yenimahalle ilçesi Anadolu, Batı Sitesi, Beştepe, Çamlıca, Demetevler, Demetgül, Ergazi, Kardelen ve Macun Mahallesindeki caddeler."

- 11 ilçede asfalt çalışması devam ediyor

Asfalt çalışmalarına başlanan çevre ilçeler de dahil toplam 11 ilçede asfalt serimlerinin sürdüğünü belirten yetkililer, "Başkentin dört bir tarafında aynı anda başladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, okullarımızın kapanmasıyla birlikte hızlandıracağız. Böylece yaz ayları bitmeden başkentin dört bir tarafını asfaltla donatmış olacağız." açıklamasında bulundu.