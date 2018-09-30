Başkent Üniversitesinin öğrencilerinin

ANKARA (AA) - Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uydu Topluluğu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında" üçüncülüğü elde etti.

Başkent Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Model Uydu takımı, Türkiye genelinde yarışmaya katılan 40 takım arasında ilk üçe giren tek Ankara takımı oldu. Öğrenciler, yarışmada, "tasarla-yap-uçur" modeliyle gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde etti.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Model Uydu Topluluğu üyelerinden Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Kaplan, Hüseyin Tokar, Ege Görmen ve takım kaptanı Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi ve doktora programı öğrencisi Kemal Güven, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında" üçüncülük elde etti.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Berna Dengiz ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek danışmanlığında çalışmalarını tamamlayan ekip, 40 takım arasında sağladığı başarı dolayısıyla kazandığı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Dengiz, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "Uydu teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli roller alabilecek gençleri yetiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz, teknolojide kilit rol oynayancak gençlerin yetiştirilmesine gelişmiş eğitim süreçleri ile devam ediyor." ifadesini kullandı.



