Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yatırımlara devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Başkent EDAŞ'ın Kırıkkale'de bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını devam ettiği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının mayıs ayında bakım, onarım çalışmalarıyla yatırımlara devam edildiği belirtildi.

Başkent EDAŞ'ın Kırıkkale'de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Daha aydınlık bir Kırıkkale için mayıs ayında merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 3 bin 381 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. Yine adı geçen ilçelerde 1,4 kilometrelik hattın da bakımı yapıldı. Ayrıca 146 pano ve 35 dağıtım merkezi de elden geçirildi. Mayıs 2018'de yeni yatırımlara da hız verildi. Kırıkkale'de 19,3 kilometrelik yeni kablo döşendi. Kentte 346 yeni aydınlatma armatürünün montajı da tamamlandı. Ayrıca yeni 26 elektrik panosu ve 9 trafo montajı da tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.