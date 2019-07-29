Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de yatırımlara devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Başkent EDAŞ'ın Kırıkkale'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında yılın ikinci çeyreğinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ'ın, Kırıkkale'de yılın ikinci çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attığı belirtildi.

Başkent EDAŞ'ın, Kırıkkale'de hizmet verdiği bin 543 trafo ve 11 bin 359 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha aydınlık bir Kırıkkale için Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt'ta 2 bin 380 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri yine adı geçen ilçelerde 1 kilometrelik hattın da bakımını yaptı. Ayrıca bölgede 4 pano ile 76 trafo ve 18 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kırıkkale'de 159 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 11 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 215 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 8 elektrik panosu ile bir trafo merkezi montajı da tamamlandı."

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ'ın 2019 yılının ikinci çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği dile getirilen açıklamada, Kırıkkale'deki bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği aktarıldı.