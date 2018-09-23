Başkent çiftçisine yem bitkisi tohumu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca bin 571 çiftçiye yaklaşık 370 ton yem bitkisi tohumu (Macar fiği tohumu) dağıtımı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül Pazartesi'den itibaren Başkentli çiftçi ailelerini desteklemek, gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak, özellikle de hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 370 ton Macar fiği tohumu desteğinde bulunulacak.

Yüzde 75’i hibe, yüzde 25'i ise katkı bedeli karşılığında bin 571 çiftçiye yaklaşık 370 ton tohum desteği 13 ilçesinde gerçekleştirilecek.

"Macar Fiği Tohumu" dağıtımının yapılacağı ilçeler ve tarihleri ise şöyle:

- Akyurt ve Altındağ: 24 Eylül Pazartesi: 11.00

- Çubuk ve Pursaklar: 25 Eylül Salı: 11.00

- Bala ve Çankaya: 26 Eylül Çarşamba: 11.00

- Polatlı: 27 Eylül Perşembe: 11.00

- Gölbaşı: 28 Eylül Cuma: 11.00

- Haymana: 1 Ekim Pazartesi: 11.00

- Güdül: 2 Ekim Salı: 11.00

- Sincan: 3 Ekim Çarşamba: 11.00

- Ayaş: 4 Ekim Perşembe: 11.00

- Kahramankazan: 5 Ekim Cuma: 11.00