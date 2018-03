"Başkanlık Sisteminde Bürokrasi, Siyaset ve Yerel Yönetimler" konferansı

KONYA (AA) - Ahırlı ilçesinde, "Başkanlık Sisteminde Bürokrasi Siyaset ve Yerel Yönetimler" konulu konferans düzenlendi.

Akise Mahallesi'nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül katıldı.

Tuzcuoğlu, konuşmasında şehir yapılanmalarının bozukluğuna dikkat çekti.

Ülkemizde her şehrin kendine has özellikleri bulunduğunu ifade eden Tuzcuoğlu, "Bazı şehirlerimiz maneviyat özellikleri ve bununla birlikte tarihi eserleri bünyesinde bulunduruyor. Bazı şehirlerimizde de sanayi daha üst düzeyde. Her şehre kendi dokusuna uygun projeler üretmek zorundayız. Gelişen teknoloji ile dikey binaların yapılması şehirlerin dokusunu ve silüetini bozdu. Şehir 2023 projesini hayata geçirdik. Bu projedeki asıl amacımız Tarihi dokuların korunması yaşatılmasını amaçlıyor." diye konuştu.

Programı Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Tapu Kadastro Bölge Müdür Vekili Kenan Çiftçi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, belediye başkanları katıldı.