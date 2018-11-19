Başkanlardan Vali Günaydın'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve merkez ilçelerin belediye başkanları göreve başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çelik ile beraberindeki Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Vali Günaydın'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkanlar, valilik binasına Başkan Mustafa Çelik'in kullandığı otomobille geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Çelik, Kayseri'deki yönetim dinamikleri arasında muhteşem bir uyum kültürü olduğunu, Vali Günaydın ile de bu uyum kültürü içinde çalışacaklarından emin olduklarını belirtti.

Başkanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın ise "Kayserimiz ve Kayserili hemşehrilerimiz için inşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Kayseri birçok başarı hikayesi yazmış bir şehir. Bunlara yenilerini eklemek de takım oyunu ile mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.