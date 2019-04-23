Başkanın koltuğuna oturdu, otopark sorununa çözüm istedi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den makamını temsili olarak devralan öğrenci, kentte otopark sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamını 4. sınıf öğrencisi Muhammet Çağrı Güven'e devretti. Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini kabul eden Bilgin, çocuklarla bir süre sohbet ederek onların merak ettikleri konularda sorularını yanıtladı.

Sivas'ı, insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için 5 yıl boyunca durmadan çalışacaklarını aktaran Bilgin, "Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, engelli ve yaşlılarımızın, toplumun tüm kesimlerinin 'iyi ki ben Sivas'ta yaşıyorum' diyebileceği bir noktaya getirmek olacak. Şehrimizin altyapısını güçlendireceğiz, otopark, trafik ve ulaşım sorunu kalmayacak, daha çok yeşil alan ve park olacak. İnsan odaklı bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar için bir projeniz var mı?" sorusu üzerine Başkan Bilgin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin rahatça oyun oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri 10'un üzerinde çocuk kütüphanesi tarzında semt ve gençlik evleri yapacağız. Burada çocuklarımız hoşça vakit geçirebilecekler. Her projemizde çocuklar için özel alanlar oluşturacağız. Anne-babaların çocuklarını güvenle emanet edebileceği mekanlar kuracağız." açıklamasında bulundu.



Ardından 4. sınıf öğrencisi Muhammet Çağrı Güven, Başkan Bilgin'den makamını devralarak çalışanlara bazı konularda talimatlar verdi.



Tüm çocukların bayramını kutlayan Güven, "Tüm okullarda çevre düzenlemesi yapılmasını istiyorum. Eski stadyumun yerine yapılacak olan millet bahçesinin yapımının hızlandırılmasını istiyorum. Trafik ve park sorunuyla ilgili, daha çok otopark yapılmasını ve toplu taşıma araçlarının sayılarının artırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmiş dünyadaki tek bayram olduğunu hatırlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Talimatlarınızı not aldık. Öncelikle millet bahçesi projesinin ihalesi yapıldı, inşallah önümüzdeki kısa sürede yapım işleri başlayacak. Trafik ve otopark sorunuyla ilgili çözüm noktasında çalışmalarımıza başladık. Belirli bir süre sonra otoparkları yaygınlaştırarak park sonunu çözmüş olacağız. Diğer taraftan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz ile birlikte okullarımıza yapılacak olan çalışmalarda üzerimize düşen bir husus varsa, çocuk dostu, eğitim dostu bir belediye olarak sizlerin emrinde olacağız."

Program sonrası Bilgin kendisini ziyarete gelen öğrencilere bisiklet hediye etti.