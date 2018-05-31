Başkanı Çetin, şehit aileleri ve gazilere iftar verdi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Belediye Başkanı Çetin, programda yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı, ülkenin güvenliği ve halkın huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Çetin, ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

İftar programına, Kaymakam İhsan Kara, AK Parti milletvekili adayları Belma Erdoğan ve Enes Duruay da katıldı.

Bu arada Belediye Başkanı Çetin, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.