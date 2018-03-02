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Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar OSB'nin tapu senetlerini aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar ilçesinde yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hazırlanan 91 tapu senedi Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teslim edildi.Yeniköy Mahallesi'nde altyapı proje ihalesi gerçekleştirilen...

02 Mart 2018 Cuma 14:26
Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar OSB'nin tapu senetlerini aldı
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ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar ilçesinde yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hazırlanan 91 tapu senedi Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teslim edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde altyapı proje ihalesi gerçekleştirilen OSB için 91 tapu senedi törenle Tapu Müdürü Feyzi Budak tarafından Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye verildi.

Başkan Yüzügüllü, yıllardır konuşulan, hayal edilen, göreve geldikleri günden beri öncelikli olarak üzerinde durdukları Sivrihisar OSB'nin hayata geçmesiyle Sivrihisar'ın geleceğinin yeniden kurulacağını söyledi.

Yaklaşık 20 yıllık hayalin gerçekleşmesine, Sivrihisar'ın modern bir ilçe haline gelmesine çok az kaldığını dile getiren Yüzügüllü, şöyle devam etti;

"Bugün burada tarihi bir anı yaşıyoruz. Tapu Müdürümüz Feyzi Bey ve personelinin özverili çalışmaları ile Sivrihisar OSB'ye ait 3194 sayılı İmar Kanunun 18 uygulama işlemi sonucu 91 tapu senedimizi teslim aldık ve artık yatırımcıları Sivrihisar'a bekliyoruz. Sivrihisar'ı teşvik bölgesine aldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz OSB ile daha da gelişecek, iş hacmi artacak ve bir cazibe merkezi olacaktır.

Sivrihisar'da işsizliğin azalmasını sağlayacak olan bu çalışma ile ekonomimiz canlanacak, köyden kente göçün önüne geçilecektir. İstihdamın artırılması, vergi indirimi, finansmana erişim olanaklarıyla ilgili teşvik paketleri uygulanıyor. Sivrihisar'a yapılacak yatırımlar, yatırım desteği, vergi indirimi, sigorta prim işveren desteğinin yanı sıra ilçe bazlı teşviklerden de yararlanabilecek."

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSivrihisarSivrihisar OSB
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