Başkan Yüksel, kuaförlerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede bulunan bay ve bayan kuaförleri ile biraya geldi.

Belediye Başkanlığına ait sosyal tesislerde düzenlene istişare toplantısında konuşan Başkan Yüksel, belediyenin 4 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Amaçlarının Suşehri halkına güzel hizmetler sunmak olduğunu belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu nedenle çok iyi projeler yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bölgeye yakışır bir hayvan pazarı ve mezbahanın ihalesini yaptık. Kısa sürede inşaat çalışmalarına başlayacaktır. Ayrıca, mesire alanlarıyla ilgili de gerekli proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bununla birlikte, ilçe merkezimizin en önemli caddesi olan Sivas Caddesi üzerindeki kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını da bu sezonda bitirerek, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Programda AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da hükümetin yatırımları hakkında bilgi verdi.

Berberler ve kuaförler adına konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Karakaya, toplantıyı düzenleyen Belediye Başkanı Yüksel'e teşekkür etti.