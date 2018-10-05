Başkan Yıldız, TÜGVA heyetini kabul etti

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TÜGVA İl Temsilciliği olarak, il genelinde yürütülecek çalışmalarla ilgili Başkan Yıldız'a bilgi veren Alkan, üniversite, lise, ortaokul çağındaki gençler ve öğrenci olmayan genç kitleye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini belirtti.

Alkan, TÜGVA'nın, hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu kaydederek, "Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizin, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden, vatansever bireyler olarak yetişmesi için çaba harcıyoruz." dedi.

TÜGVA'nın çalışmalarını takdirle takip ettiğini ifade eden Başkan Yıldız ise, genç neslin, ülkesine ve milletine fayda sağlayabilmesi için kendilerini yetiştirme ve geliştirme yönünde yol gösterici olan vakfın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından Yıldız ve konuk heyet, belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

