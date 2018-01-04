Başkan Yazgı'ya ziyaretler

AKSARAY (AA) - Hentbol Federasyon Başkanı Bilal Eyüboğlu, Aksaray'da belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.

2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup Türkiye-Hollanda karşılaşması için geldikleri Aksaray'da Başkan Yazgı'yı ziyaret eden Eyüboğlu,hentbol milli takımı olarak seyircinin de desteğiyle Hollanda maçını kazanacaklarını söyledi.

Aksaraylıların hentbola verdiği destekten çok memnun olduklarını ifade eden Eyüboğlu, "İnşallah bugün milli takımımız taraftarın da desteğiyle kazanacaktır. Şunu belirtmek istiyorum. İlk defa bir ilde 3 defa milli maç üst üste oynanacak ve bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Bunu başkanım ve Aksaray hak ediyor. Teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Yazgı ise milli takımı ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir organizasyonu Aksaray'da gerçekleştirdiği için federasyon başkanıma ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Şehrimizde böyle bir çalışmanın olması 3 tane milli maçın oynanması bizim için çok mutluluk verici bir şey. Şehir kabuğunu kırıyor, yenileniyor ve marka şehir oluyor. Bu nedenden dolayı ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Aksarayımıza gelerek bizleri ziyaret ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Ziyarette, Hentbol Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, Erkek Milli Takımlar As Başkanı Cenker Doğan ile Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Aslan da hazır bulundu.