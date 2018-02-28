Başkan Yaşar'ın, Yuva köyü ziyareti

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yuva köyü muhtarı Ahmet Şimşek'in evine konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran ile Yuva köyü muhtarı Ahmet Şimşek'in evine konuk oldu.

Komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığı, artık kimsenin kimseyi önemsemediği günler yaşandığına dikkati çeken Yaşar, "Sabahları mahalle bakkalının kepenk açarken yandaki terziye hayırlı işler dilediği, akşam sofraya koyulacak yemekten bir tabak da karşı komşuya ikram edildiği günler artık çok uzaklarda kaldı. Bugünkü kadar alım gücü olmasa da o günler çok daha tatlı ve huzurluydu. Lazımız, Türkümüz, Çerkezimiz, Kürdümüz aynı mahallelerde komşuluk yapıyor, çoğu zaman kapılarımızı bile kilitlemiyorduk." dedi.

Ziyaret, Başkan Yaşar'ın ev halkıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.