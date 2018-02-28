Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Başkan Yaşar'ın, Yuva köyü ziyareti

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yuva köyü muhtarı Ahmet Şimşek'in evine konuk oldu.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal,...

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:42
Başkan Yaşar'ın, Yuva köyü ziyareti
banner230

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yuva köyü muhtarı Ahmet Şimşek'in evine konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran ile Yuva köyü muhtarı Ahmet Şimşek'in evine konuk oldu.

Komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığı, artık kimsenin kimseyi önemsemediği günler yaşandığına dikkati çeken Yaşar, "Sabahları mahalle bakkalının kepenk açarken yandaki terziye hayırlı işler dilediği, akşam sofraya koyulacak yemekten bir tabak da karşı komşuya ikram edildiği günler artık çok uzaklarda kaldı. Bugünkü kadar alım gücü olmasa da o günler çok daha tatlı ve huzurluydu. Lazımız, Türkümüz, Çerkezimiz, Kürdümüz aynı mahallelerde komşuluk yapıyor, çoğu zaman kapılarımızı bile kilitlemiyorduk." dedi.

Ziyaret, Başkan Yaşar'ın ev halkıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBaşar BalErhan ArasMehmet KartalYaşar NeslihanoğluYenimahalleYuva Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim