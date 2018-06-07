Başkan Yaşar'dan İkinci Bahar Dayanışma Merkezine ziyaret

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmete sunulan İkinci Bahar Dayanışma Merkezi, ramazan ayında da sesiz, sakin bir ortamda gazete ve kitap okuyup arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenimahalle Başkanı Fethi Yaşar İkinci Bahar Dayanışma Merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, "Bu ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş sizlerin emekli olunca evlerinizde oturmanızı ya da kahve köşelerinde vakit öldürmenizi istemiyorum. Ülkece birliğe, beraberliğe, samimi dostluklara ihtiyacımız var. Öyle bir hale geldik ki vatandaşlarımız karşı komşusuna 'günaydın' demekten imtina ediyor. İnsanlara selam vermekten kaçmayın. Bu tesislerimizde lütfen bir arada olun. Sohbet edin, gazete, kitap okuyun. Çayımızı, kahvemizi için, birbirinizin hatrını sorun." ifadelerini kullandı.

Merkeze gelen vatandaşlar da Başkan Yaşar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



