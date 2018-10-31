Başkan Yaşar'dan, GİMAT esnafına ziyaret

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafı ile buluştu.

Ziyarette konuşan Yaşar, kanunlar çerçevesinde her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayarak, "Benim hayat görüşüm insanları ayrıştırmak, ötekileştirmek değil. Benim görüşüm bu cumhuriyetin içerisinde yaşayan insanların kardeşçe önünü açmak." diye konuştu.

- Yenimahalle'de halk kazandı

Göreve geldiği günden bu yana Yenimahalle'nin çok yol kat ettiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Ben vatandaşa hizmet etmek için bu göreve geldim. Yenimahalle 2009'daki Yenimahalle değil. Sosyal, kültürel alanlarıyla, spor salonlarıyla, havuzlarıyla, eğitime verdiği destekle, çevre düzenlemesiyle Yenimahalle, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Bunu kaynakları verimli kullanarak başardık. Yenimahalle'de ne yaptıysak halk kazandı. Halkın yararına olmayan hiçbir işe imza atmadım. Şu anda Yenimahalle'de kapatılan dükkan sayısı açılandan daha fazla. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu dalgalanmayı aşmanın yolu üretmek ve ülkemizi sevmek. Devletin şu anda yapması gereken şey üretimi desteklemektir. Geçici çözümler değil kalıcı çözümler üretilmelidir."

Ziyarette GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, yönetim kurulu üyeleri ve esnaf bulundu.