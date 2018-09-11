Başkan Yaşar'dan esnaf ziyareti

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent ve Demetevler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Belediye Meclis üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Yaşar, vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığı bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması, birlik ve beraberlik içinde emek vererek, üreterek bu günleri atlatmaları gerektiğini anlatarak, "Hepimiz israftan kaçınmalı, tasarruf etmeliyiz. Bu konuda özellikle devleti yönetenlere büyük iş düşüyor. Her kurumda tasarruf edilmeli, gereksiz israflardan kaçınmalı ve en başta denetlenmeliyiz." dedi.