Başkan Yaşar Peçeneklileri yalnız bırakmadı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çamlıdere Peçenek Derneği tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Peçenekliler Gecesine katıldı.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Yeni Salon'da gerçekleşen gecede Peçenek köylüleri ile bir araya gelen Yaşar, bu birlik gecesinde sizleri salonumuzda misafir etmekten, sizlerle beraber olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Hemşehri derneklerine göreve geldiği günden bu yana ayrı bir önem verdiğini kaydeden Yaşar,şunları kaydetti:

"Çünkü hemşehri derneklerinin Türkiye'deki sıkıntıları gidermekte, örf ve adetlerimizi yaşatmakta, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmekte, acımıza sevincimize ortak olmakta, bu ülkenin kaynaklarının verimli kullanılmasını denetlemekte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerinin yaşatılmasında önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Doğduğumuz toprakları bıraktık, doyduğumuz topraklar olan Cumhuriyetin Başkenti Ankara'ya geldik. Doğduğumuz toprakların sorunlarıyla da, doyduğumuz toprakların sorunlarıyla da ilgileneceğiz."

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Yaşar, Yenimahalle'de görev yaptığı sürece siyaseti belediye kapısının içerisinden sokmadığını, herkesi kucakladığını, kucaklamaya da devam edeceğini ifade etti.

Yaşar, "Bana oy versin vermesin, benim gibi düşünsün düşünmesin ben herkese eşit hizmet anlayışı ile çalışıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri tarafından Başkan Yaşar'a hemşehri derneklerine desteklerinden ötürü teşekkür plaketi verildi.



