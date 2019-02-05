Başkan Yaşar hasta konukevini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar belediyenin hasta konukevinde vatandaşlarla öğlen yemeğinde buluştu.

Başkan Yaşar hasta ve yakınlarının faydalandığı konukevini ziyaretinde, "Onkoloji Hastanesi’ne yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce hasta ve yakınları için açtığımız konukevimizden sağlığına kavuşarak ayrılan her hastamız bizim için mutluluk kaynağı. 10 yıldır Yenimahalle'de çok başarılı işler yaptık ancak en hayırlısı ve beni en çok mutlu eden projemiz bu konukevi oldu." dedi.

Kanser tedavisi gören vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yaşar, "Ben 1963'te Yenimahalle'ye geldiğimde esnaflığa başladım. Onkoloji Hastanesinin her önünden geçtiğimde içim burkulurdu. Ankara dışından gelen gariban hasta yakınları parklarda, banklarda yatardı. O bölgelerdeki gecekondular hasta yakınlarına kiralanırdı, 15-20 kişi bir arada yaşardı. Yenimahalle'de göreve başladıktan sonra hayata geçirdiğimiz Zübeyde Hanım Konukevi bütün bu sıkıntılara son verdi. Zaten moral ve motivasyona ihtiyacı olan hastalarımız çağdaş ve hijyenik bir ortamda sağlıklarını tekrar kazanmak için mücadele edebiliyor. Binlerce teşekkür ve hayır duası alıyoruz. Başımı yastığa koyduğumda beni en çok mutlu eden işimin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim bu hizmetimiz de sizin tedavinize ne kadar destek sağlarsa biz o kadar mutlu oluruz. Ama asıl mutluluğu siz buradan iyileşerek memleketlerinize döndüğünüzde yaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum. diye konuştu.

Kastamonu'dan gelen ve Radyo Terapi Polikliniği'nde tedavi gören konukevi sakinlerinden Halime Küçükaslan da kısa bir konuşma yaparak konukevinde kalan hastalar adına Başkan Yaşar'a teşekkür etti.