Başkan Yaşar, BAŞKON iftarına katıldı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, BAŞKON Genel Başkanı Mehmet Akyol ev sahipliğinde Yenimahalle İlkadım Salonu'nda düzenlenen iftara Yaşar'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek yöneticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan davette oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Yaşar, Filistin'de yaşananları kınadı ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Ramazan'ın birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, bu ayda kin ve nefretten uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ramazan'ın birlik, kardeşlik, hemşehrilik bilincinin artmasına vesile olmasını dileyen Yaşar, "Hangi dilden, dinden, ırktan, mezhepten olursak olalım yaşayacağımız tek yer var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu cumhuriyet hepimizi birleştirecek. Sivil toplum örgütlerine ve hemşehri derneklerine de bu noktada büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.