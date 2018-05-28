Başkan Yaşar, Ankara Kulübü Genel Kurulu'na katıldı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Ankara Konağı Fethi Yaşar Salonu’ndaki toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporunun okunmasıyla başladı.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, "Ülkeler artık başkentleriyle anılıyor. Avrupa’da da Asya’da da bu böyledir. Ne yazık ki Türkiye başkentiyle anılır noktada değil. Genel idareden hak ettiği payı alamıyor. Hala Ankaramız yerel yönetimlerde kaynakları verimli kullanılan bir il değil. Sorunlarımız büyük ama bu sorunları ayrışarak, bölünerek çözemeyiz. Öz Ankaralı, Ankaralı diye bir şey yok. Burada yaşayan herkes Ankaralı ve birlikte sorunlarımızı çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan da 25 Mayıs 2015’ten bu yana derneğin çalışmalarını slayt sunum üzerinden anlattı.