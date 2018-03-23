Başkan Yaşar, 108 yaşındaki Mahya nineyi ziyaret etti

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 1995'ten bu yana Yenimahalle'de yaşayan ve ilçenin en yaşlı vatandaşı olan Mahya Aslan'ı evinde ziyaret etti.

Yaşar, yaşıyla zamana meydan okuyan 108 yaşındaki Mahya ninenin oğluna kendisini görmek isteğini söylemesi üzerine evlerine misafirliğe gitti.

Başkan Yaşar'ı karşısında görünce çok sevinen Mahya nine, Yaşar'a, memleketi Malatya'nın doğal ürünlerinden ikram etti.

Mahya ninenin elini öperek Yaşlılar Haftası'nı da kutlayan Fethi Yaşar, "Allah herkese böyle uzun ve sağlıklı bir ömür versin." dedi.

- "İnsana hizmet edeni severim"

Milletine, devletine hizmet edenleri çok sevdiğini söyleyen Mahya Aslan ise "Kim devletine, milletine, insana hizmet ediyorsa, en kıymetli insan odur. Senin methini çok duydum. Seni görmek istedim." diye konuştu.

- Uzun yaşamanın sırrını da açıkladı

Belediye Başkanı Yaşar'ı görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Mahya nine, uzun yaşamının sırrını da açıkladı.

"Sadece sağlıklı beslenmekle uzun yaşam olmaz." diyen Aslan, "Sebze yemeklerini ve salatayı çok severim. Ama sadece sağlıklı beslenmek değil benim sırrım, gülmeyi severim, güler yüzlüyüm, en çok da paylaşmayı severim." şeklinde konuştu.



- Torununun torununu gördü

Anneleri Mahya Aslan'ın torununun torununu gördüğünü söyleyen oğlu Ali Aslan da "Biz 7 kardeşiz. Annemin 17 torunu var. Torununun torununu gördü. Yaşlılıktan dolayı olan rahatsızlıklarının dışında bir hastalığı yok. Yemeğini kendisi yer, lavaboya kendisi gider. Misafirperverdir, paylaşımcıdır. Bizi de öyle yetiştirdi." ifadelerini kullandı.