Başkan Yaka, STK temsilcileriyle bir araya geldi

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Yaka, STK'lara her zaman önem verdiklerini söyledi.

Yaka, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza beraberlik ve uyum içerisinde hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu anlamda imar ve yol hizmetlerine çok önem veriyoruz. Hizmetlerimiz bununla da sınırlı kalmayıp her geçen yıl planlı ve programlı olarak artıyor. Söz verdiğimiz projelerimizin çoğunluğunu yerine getirdik. Kapalı sergi ve sebze pazarı, soğuk hava deposu ve Turgut Özal Parkı gibi büyük yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçe merkezinde sıcak asfalt, sathi kaplama ve stabilize yol çalışmaları yaptık. Bundan sonra da ilçemizde hizmetlerimiz devam edecektir."