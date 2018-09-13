Başkan Yaka, hizmetlerini anlattı

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, görevde olduğu 4,5 yılı değerlendirdi.

Yaka, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yol ve imar konusunda önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Vadettikleri bütün yatırımları gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yaka, "Projelerimiz arasında olmamasına rağmen ilçemizi doğalgazla buluşturduk. Ayrıca BOTAŞ kapalı basınçlı boru sistemi ihalesini yaptı ve kısa sürede boru ile doğalgaz ilçemize gelmiş olacak. Cami ve okullara destek olduk. Enerji üssü olarak adımızı dünyaya duyurduk. Ağaçlandırmaya önem verdik. İlçemizin her bölgesine hizmet etmeye çalıştık. Meke ve Acı göllerimize tarihi ve turistik yerleri koruma amaçlı imar planı Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm ise mutlaka gerçekleşecektir." dedi.



