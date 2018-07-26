Başkan Varlı, okul arsasını denetledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Keskin ilçesinde yapılacak okul için tahsis edilen arsada incelemelerde bulundu.

Başkan Varlı, burada yaptığı açıklamada, TOBB tarafından Türkiye genelinde 19 okul yapılacağını söyledi.

Bunlardan bir tanesinin de Keskin ilçesine yapılacağını belirten Varlı, "Yapılacak olan okulda 24 derslik ve atölyeler olacak. Aynı zamanda da projelerle desteklenip eğitim ortamının kalitesi yükseltilecek. İlimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiden şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.